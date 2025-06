Napoli brusca frenata per Milinkovic-Savic | Conte gradisce Suzuky il Parma chiede da 45 milioni di euro

Le voci di mercato si infiammano: Napoli sembrava pronta a chiudere per Milinkovic-Savic, ma un’improvvisa battuta d’arresto ha frenato le trattative. Antonio Conte spinge per Suzuki, portiere del Parma, mentre il club emiliano chiede 45 milioni di euro. La strada verso il grande colpo si è improvvisamente complicata, lasciando i tifosi in attesa di aggiornamenti decisivi...

Sembrava quasi fatta e alla fine non si fa più nulla. La trattativa tra Milinkovic-Savic e la SSC Napoli avrebbe subito una brusca frenata dopo le perplessità dell’allenatore Antonio Conte sul portiere del Torino. Il calciatore preferito dal mister partenopeo è un altro, il portiere del Parma, Suzuki. Il giovane giapponese sarebbe molto gradito da . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: napoli - brusca - frenata - milinkovic

Napoli, brusca frenata per Milinkovic-Savic: Conte gradisce Suzuki, il Parma chiede 45 milioni di euro - La trattativa tra Milinkovic-Savic e la SSC Napoli ha subito una brusca frenata, complici le perplessità di Conte su di lui.

CdS - Brusca frenata per Milinkovic Savic al Napoli: cosa è accaduto; Calciomercato Napoli: stop a Milinkovic Savic, Manna mette in pole questo portiere; Nunez oppure Lucca? In casa Napoli si sta facendo un ragionamento che coinvolge Lukaku.

Napoli, brusca frenata per Milinkovic-Savic: Conte gradisce Suzuki, il Parma chiede 45 milioni di euro - Savic e la SSC Napoli avrebbe subito una brusca frenata dopo le ... Come scrive dailynews24.it

CdS - Brusca frenata per Milinkovic Savic al Napoli: cosa è accaduto - Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, il Napoli per adesso non intende affondare il colpo per ... msn.com scrive