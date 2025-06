Napoli Anguissa può restare | sul mercato attenzione al mini Frattesi

Il calciomercato del Napoli è in fermento: Anguissa potrebbe rimanere, smentendo le uscite previste, mentre la strategia si ridisegna. La grande novità? Un giovane talento, già in orbita Conte, che rappresenta il “mini Frattesi” e potrebbe essere la sorpresa della stagione. Il mercato è imprevedibile, e Napoli sa come sorprendere: restate con noi per scoprire tutte le evoluzioni di questa emozionante corsa ai talenti.

Sembrava in uscita, ora invece può restare. E nel frattempo il Napoli cambia rotta, si riorganizza. Con Anguissa non arriva Frattesi, ma occhio a un nome nuovo. Giovane, duttile, già nel mirino di Conte. E con margini enormi (LaPresse) – serieanews.com Il mercato è fatto così. Un momento prima sembra che un calciatore sia ormai destinato a lasciare la sua squadra, un momento dopo è tutto cambiato e quel calciatore resta lì dov’è. È il caso di Frank Zambo Anguissa. Negli ultimi mesi sembrava ormai in uscita, pronto a cambiare aria. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Napoli, Anguissa può restare: sul mercato attenzione al “mini Frattesi”

