napoli ancora aperta la questione osimhen

Napoli si trova ancora ad affrontare la complessa questione Osimhen, il cui futuro rimane incerto. Dopo un prestito in Turchia, il nigeriano farà ritorno in azzurro il 30 giugno, ma solo temporaneamente: il suo addio potrebbe essere imminente. La sfida sarà trovare una squadra che soddisfi le ambizioni di Osimhen e le aspettative del Napoli, con il Galatasaray che sembra deciso a trattenere il bomber a ogni costo. La telenovela è appena iniziata.

Il Napoli deve far ancora fronte alla questione Victor Osimhen. Il nigeriano ha trascorso un anno in prestito in Turchia e il 30 giugno farà ritorno in azzurro, ma solo momentaneamente. Infatti, il bomber nigeriano è destinato a trasferirsi altrove, ma non è così facile trovare una squadra che soddisfi le sue richieste e allo stesso tempo quelle del Napoli. Per il momento sembra che il Galatasaray voglia trattenere ad ogni costo l’attaccante ancora in forza alla Società di De Laurentiis. Napoli, per Accomando il Galatasaray pronto a pagare la clausola. Stando a quanto riportato da Orazio Accomando, giornalista ed esperto di mercato SportMediaset, il Galatasaray vorrebbe trattenere Osimhen. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com