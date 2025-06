Nancy Dell’Olio svela i dettagli della cena nel ristorante requisito da Emiliano | Offesa dal suo comportamento maschilista

Nancy Dell’Olio, avvocato pugliese e ex fidanzata di Sven Goran Eriksson, svela i retroscena di una cena al ristorante requistato da Emiliano, un incontro che si è trasformato in un’occasione di offesa e umiliazione. La sua testimonianza rivela il conflitto tra potere e rispetto, tra desiderio di professionalità e comportamenti maschilisti. Una narrazione intensa che mette in luce le sfide di una donna forte in un ambiente dominato da logiche maschiliste, e che lascia il lettore a riflettere su quanto ancora ci sia da cambiare.

" Emiliano? È indubbiamente un uomo interessante anche perché il potere ha sempre il suo fascino. Forse se quella cena non avesse avuto a che fare con il lavoro le cose sarebbero potute andare diversamente. Ma il governatore mi ha offesa con quel corteggiamento inopportuno, ha azzerato in un colpo solo la mia dignità professionale e di donna". Per la prima volta Nancy Dell'Olio, avvocato pugliese ed ex fidanzata dell'allenatore Sven Goran Ericsson racconta la sua versione dei fatti a Monica Setta a Storie al Bivio Show nella puntata di martedì 24 alle 21.30 su Rai 2. "Tutti mi chiedono se ci sia stata una storia tra me e il governatore.

