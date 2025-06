MY GIRLFRIEND’S CHILD | una toccante storia di amore giovanile e scelte difficili

storia toccante di amore giovanile e scelte difficili, che cattura il cuore dei lettori con la sua sincerità e intensità. Debutta in Italia l'8 luglio il primo volume di "MY GIRLFRIEND'S CHILD", il manga vincitore del "Kodansha Manga Awards" come Miglior Shojo Manga del 2023, già acclamato a livello internazionale, e pronto a emozionare anche il nostro pubblico con un racconto di coraggio e speranza. La serie, che ha conquistato Asia, America e Francia, racconta la...

L’8 luglio debutterà in Italia con il primo volume MY GIRLFRIEND’S CHILD, l’intenso manga di Mamoru Aoi vincitore dei “Kodansha Manga Awards” come Miglior Shojo Manga del 2023. La serie, che ha già conquistato il pubblico in Asia, America e Francia, arriva finalmente anche nel nostro paese con una storia emozionante che esplora il coraggio di due giovani fidanzati che scoprono di aspettare un bambino. MY GIRLFRIEND’S CHILD racconta la vicenda di Sachi, una studentessa delle superiori, e del suo fidanzato Takara. Innamoratissimi, i due passano spesso intere giornate insieme, fra scuola e dolci momenti d’intimità. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - MY GIRLFRIEND’S CHILD: una toccante storia di amore giovanile e scelte difficili

