MXGP Glenn Coldenhoff trionfa in gara-1 a Matterley Basin 7° un grande Tony Cairoli

Il dodicesimo appuntamento del Mondiale MXGP 2025 ha regalato emozioni intense a Matterley Basin, uno dei tracciati più iconici e amati dagli appassionati di motocross. Tra salti impressionanti e curve mozzafiato, è stato Glenn Coldenhoff a conquistare la vittoria in gara 1, mentre un grande Tony Cairoli si è distinto tra i protagonisti. La sfida si infiamma: chi si aggiudicherà il secondo round?

Andata in archivio gara-1 del dodicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di MXGP, la classe regina del Motocross. Una manche andata in scena su uno dei tracciati più belli e apprezzati dai piloti, ovvero quello britannico di Matterley Basin. Immerso in una vallata di erba verdissima solcata da una linea di terra che compie saliscendi sinuosi, il circuito è caratterizzato da salti pazzeschi che i primattori dello sterrato devono gestire mirabilmente. Il migliore è stato l'olandese Glenn Coldenhoff. L'orange, ieri terzo nella Qualifying Race, ha saputo interpretare alla perfezione le difficoltà del layout di questo round e ha preceduto di appena 1.

