Andrea Adamo parte con il piede giusto al GP di Gran Bretagna, primo round della MX2 del Mondiale 2025. Dopo un avvio promettente e un'eccellente partenza, si trova a concludere la gara in decima posizione, dimostrando però ancora una volta il suo spirito combattivo. La sua prestazione, seppur non definitiva, lascia intravedere importanti margini di miglioramento e tanta determinazione per le prossime sfide.

Inizia in salita la domenica di Andrea Adamo, impegnato quest’oggi al GP della Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del lunghissimo Mondiale 2025 di motocross, specialità MX2. Il pilota siciliano infatti si è dovuto accontentare soltanto della decima piazza in gara-1, malgrado un inizio particolarmente promettente. Nello specifico il centauro in forza alla KT M è riuscito a compiere una grande uscita dai blocchi, arrivando per primo alla prima curva prendendo così la testa della gara, salvo però prima essere sorpassato da Oriol Oliver e poi cadere al secondo giro, fattore che gli ha fatto così perdere la rincorsa per il podio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MX2: Andrea Adamo decimo nella gara-1 del GP di Gran Bretagna, vince Langenfelder

