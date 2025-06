Mutui e prestiti più bassi nuovo taglio dei tassi Bce in arrivo?

Mutui e prestiti sono già più convenienti grazie ai tassi bassi, e con le recenti notizie sulla possibile continuazione del taglio da parte della Banca Centrale Europea, questa tendenza potrebbe intensificarsi. Se il prossimo mese si materializzerà un nuovo taglio, le opportunità di risparmio per famiglie e imprese potrebbero aumentare significativamente. Ma cosa sta facendo già l’Italia? L’ABI ha annunciato…

Un altro taglio dei tassi di interesse in arrivo? Per la Bce quello di giugno sarebbe stato l’ultimo per poi andare incontro ad una pausa estiva, ma le ultime informazioni che arrivano potrebbero cambiare le carte in tavola e propendere i banchieri centrali ad un’altra riduzione. Ma intanto c’è chi ha già fatto un taglio: è l’ Abi, l’Associazione delle Banche operanti in Italia, che nell’ultimo bollettino mensile uscito a giugno ha fatto scendere il tasso medio dei mutui a maggio al 3,19%, contro il 3,27% di aprile. I dati di maggio. Le condizioni di accesso al credito migliorano mese dopo mese, dopo gli otto tagli consecutivi attuati dalla Banca Centrale Europea. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Mutui e prestiti più bassi, nuovo taglio dei tassi Bce in arrivo?

