Musk Il Tecnosciamano il nuovo libro di Progetto Razzia | Genio visionario o pericoloso megalomane?

Musk Il Tecnosciamano il nuovo libro di Progetto Razzia

Elon Musk, il genio visionario o il pericoloso megalomane? Il suo percorso straordinario ha rivoluzionato il mondo, ma ora ci troviamo a chiederci: cosa sarà di lui e, soprattutto, di noi? Tra innovazione, ambizioni e controversie, Musk incarna un’icona complessa e sfaccettata. È davvero finita la sua corsa o si apre una nuova fase di incertezze che potrebbe cambiare il nostro futuro? La risposta, forse, dipende da noi.

Cosa sarà di Elon Musk? O forse la domanda migliore è cosa sarà di noi? L'imprenditore, termine quantomai riduttivo, sudafricano ha scalato (quasi) tutte le vette dello scibile umano e mentre sui suoi canali social cita Jünger, assieme a decine di altri autori fuori dagli schemi della politica statunitense, il suo rapporto con Donald Trump è ai minimi storici e ora si trova fuori dalla stanza dei bottoni ovali di Washington. Ma siamo sicuri che sia tutto finito e che l'impatto del fondatore di Tesla e di SpaceX venga ridotto? Davanti a questi quesiti ci siamo seduti al tavolo di Guido Taietti, in arte Progetto Razzia, per ragionare attorno al suo ultimo libro Musk.

Altaforte Edizioni lancia “Musk: il Tecnosciamano”. Ritratto non convenzionale dell’uomo che vuole cambiare il mondo a cura di Progetto Razzia - Altaforte Edizioni presenta "Musk: il Tecnosciamano", un ritratto non convenzionale dell'uomo che vuole cambiare il mondo.

