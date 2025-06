Musica troppo alta il sindaco Masci ordina la sospensione delle serate in musica di una stabilimento balneare

In un’estate che prometteva divertimento e relax, il rumore eccessivo ha acceso il dibattito tra cittadini e amministrazione. Il sindaco Masci, lanciando un segnale deciso, ordina la sospensione delle serate musicali in uno stabilimento balneare, puntando a tutelare il riposo pubblico. La sfida ora è trovare un equilibrio tra svago e rispetto delle norme, affinché l'estate possa continuare all'insegna del divertimento responsabile.

«Mettere in atto la sospensione dell'intrattenimento musicale eo l'utilizzo degli impianti elettroacustici e attuare adeguati interventi di bonifica e di adozione di ogni utile accorgimento tecnicofunzionale e organizzativo finalizzato a ricondurre il rumore, entro i limiti previsti dalla.

