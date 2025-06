Musica senza barriere Rock pop e tante risate

Preparati a una serata all'insegna della musica senza barriere, tra rock, pop, jazz e colonne sonore, accompagnata da risate e spettacoli unici. Un perfetto mix che conquista grandi e piccini, grazie anche a un personaggio comico capace di divertire con doppi sensi e toni aulici. Il Parco Tittoni apre la settimana con due appuntamenti imperdibili: martedì alle 21.30, la AllegroModerato InBand porterà un'energia contagiosa...

Una miscela di rock, pop, jazz e musica da film. E poi un personaggio comico che ha saputo conquistarsi l'attenzione di adulti e bambini con mix di aulico e doppi sensi. Il Parco Tittoni apre la nuova settimana del festival estivo, infilando due appuntamenti molto originali. Martedì alle 21.30 salirà sul palco la AllegroModerato InBand, gruppo nato una dozzina di anni fa all'interno delle attività di AllegroModerato, un centro di formazione musicale milanese che si rivolge a bambini, ragazzi e adulti con fragilità e disagio. La InBand si muove tra accostamenti irriverenti, improvvisazione e patchwork senza barriere di generi e stili, spaziando dal rock al jazz, dal pop alle colonne sonore.

