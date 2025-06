Musica Civica 2025 - Rigoletto in concerto

Preparati a vivere un’esperienza unica nel cuore di Treviso: Musica Civica 2025 presenta il terzo appuntamento della rassegna, con il capolavoro di Verdi, Rigoletto in concerto. Sabato 12 luglio alle 18:30 presso l’Auditorium di Santa Caterina, lasciati coinvolgere dall’energia e dalla magia della musica dal vivo, unendo arte, cultura e emozioni in un evento imperdibile. Non mancare, questa sarà una serata da ricordare!

Treviso Harmonia presenta il terzo appuntamento della rassegna Musica Civica 2025 Rigoletto in concerto Sabato 12 luglio, ore 18:30, Auditorium di Santa Caterina a Treviso L'evento è realizzato in collaborazione con il Sindaco di Treviso Mario Conte, l'Assessorato alla Cultura del Comune.

