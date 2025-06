Museo Marini Affidati i primi lavori per il palazzo del Tau Attesa per il futuro

Il Museo Marino Marini di Pistoia si prepara a una nuova fase di rinascita, con i primi lavori affidati per il restauro e la riqualificazione del Palazzo del Tau. Dopo l'approvazione del progetto esecutivo e ora con l'affidamento alla ditta Indovino Srl, si apre un capitolo importante per il futuro culturale della città . Questo passaggio rappresenta un passo decisivo verso il recupero della storica sede, che promette di rinascere come polo di eccellenza artistica e museale.

Il progetto esecutivo c'era già e ora, stando a quanto si legge nei documenti a firma degli uffici comunali lavori pubblici e patrimonio, anche la ditta (Indovino Srl, di Motecatini) che dovrà tradurre quel progetto in interventi, almeno per la parte che riguarda il primo dei tre lotti. Nuovo passaggio formale per Palazzo del Tau, la sede di Corso Fedi ormai chiusa del Museo Marino Marini di Pistoia il cui destino sarà , come annunciato dall'amministrazione nel passato recente, un adeguamento dal punto di vista dell'antincendio tale da poter consentire la riapertura del Palazzo stesso dove ancora oggi si trovano segregate le opere del maestro Marini.

