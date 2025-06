Muore come il figlio in un incidente stradale Tiziano Castellan aveva 48 anni | la tragedia 3 anni dopo quella di Davide

Un dolore che sembra non conoscere fine, una famiglia segnata da due tragedie in pochi anni. Tiziano Castellan, a soli 48 anni, si è spento in un incidente stradale, ripercorrendo il tragico destino che già aveva colpito suo figlio Davide tre anni prima. Una storia di perdita e di speranza che ci invita a riflettere sulla fragilità della vita e sull'importanza di valorizzare ogni momento con chi amiamo.

Un destino crudele, quello della famiglia Castellan. Tiziano è morto in un incidente stradale a 48 anni e 4 anni fa, a soli 23 anni, lo stesso era successo a suo figlio Davide.

