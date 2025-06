Multi-Kulti Bam Il festival di musica per la multiculturalità

Preparati a vivere un'esperienza unica al Multi-Kulti Bam Summer Festival, un vivace inno alla multiculturalità che anima il cuore del parco della Biblioteca degli Alberi. Con voci, suoni e danze provenienti da tutto il mondo, questo evento gratuito celebra la diversità culturale attraverso performance straordinarie e coinvolgenti. Un’occasione imperdibile per scoprire le ricchezze delle diverse tradizioni e condividere un sorriso sotto il cielo estivo. Non perdere questa festa globale!

Multi-Kulti Bam Summer Festival oggi nel parco della Biblioteca degli Alberi con voci, suoni e danze dal mondo e venti appuntamenti gratuiti nel segno della multiculturalità. Il festival ha il patrocinio dell’Agenzia Onu per i Rifugiati. Concerto della Piccola Orchestra dei Popoli con gli strumenti del mare, esibizione del coro di richiedenti asilo del Progetto Arca con gli studenti del CPM Music Institute; esibizione della Fanfara Olaitan dal Benin; ballata in musica di Roberto Piumini e Stefano Sandrelli su diritti dei rifugiati, incontro con gli operatori di Emergency. Alle 20 reading di Lino Guanciale, esibizione del danzatore siriano Ahmad Joudeh e concerto finale dell’Orchestra Popolare Italiana di Ambrogio Sparagna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Multi-Kulti Bam". Il festival di musica per la multiculturalità

