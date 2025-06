MULTI 3DS ImageShare 3.2 | Condividi Immagini e Video su Browser Obsoleti e Dispositivi Legacy

Scopri ImageShare, l’app web versatile che ti permette di condividere immagini e video anche su browser obsoleti e dispositivi legacy. Semplice, rapido e compatibile con Internet Explorer, Nintendo 3DS, Wii U, KaiOS e Netscape, offre un modo intuitivo per trasferire file ovunque tu sia. Basta caricare il file: ImageShare genererà QR code e shortlink per un download immediato su altri dispositivi, rendendo la condivisione più facile che mai.

ImageShare è un’app web minimalista per inviare immagini e video da un dispositivo a un altro, progettata per funzionare anche su browser datati e dispositivi con hardware limitato. Supporta Internet Explorer, i browser di Nintendo 3DS e Wii U, KaiOS, Netscape e molti altri sistemi. Quando carichi un file, ImageShare genera un QR code e un shortlink per scaricarlo facilmente su un altro dispositivo. Nato come sostituto del servizio Nintendo 3DS Image Share, ImageShare funziona sia in HTTP (per massima compatibilità) che in HTTPS, non richiede registrazione e utilizza un design statico per garantire prestazioni ottimali. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net