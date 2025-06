Muhammad Alì cominciò la boxe perché glielo suggerì un poliziotto dopo che gli rubarono la bici

Nel mondo di oggi, spesso sottovalutiamo il potere delle piccole decisioni e delle scelte strategiche nel determinare il nostro successo. Come ci insegnano le intuizioni di Cass Sunstein, fondatore dell’economia comportamentale, anche un gesto semplice può cambiare il corso della nostra vita. Scopriamolo insieme attraverso le sue parole e il suo nuovo libro, "Come diventare famosi", che svela la scienza segreta del successo e come possiamo applicarla ai nostri obiettivi quotidiani.

Il Venerdì di Repubblica pubblica un'interessante chiacchierata con Cass Sunstein, fondatore del programma di economia comportamentale alla Harvard Law School, consulente per Obama e Biden e già coautore, con il Nobel Richard Thaler, del saggio Nudge. Sustein ha scritto un libro " Come diventare famo si. La scienza segreta del successo" (Raffaello Cortina editore) in cui spiega che «sopravvalutiamo di molto il rapporto tra il talento e il successo. Per fare il botto il talento è necessario, sia chiaro, ma non è sufficiente: ci sono molti altri fattori di cui tenere conto» Professor Sunstein, partiamo dai Beatles: perché le loro canzoni non bastano a spiegarne la fama planetaria? «Al di là della loro creatività indiscussa, i Beatles ebbero diversi colpi di fortuna.

