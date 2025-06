Mugello trionfo epico nella gara lunga! Ecco chi ha vinto

Il Mugello si è acceso di emozioni e adrenalina, regalando uno spettacolo memorabile ai fan delle due ruote. Marc Marquez, protagonista indiscusso della giornata, ha conquistato una vittoria epica che resterà nella storia del motociclismo italiano. Dopo aver dominato la Sprint Race, il campione spagnolo ha confermato il suo talento nella gara principale, superando rivali e fratelli con maestria. Un weekend da incorniciare sotto il sole toscano, sottolineando ancora una volta il suo status di leggenda vivente.

