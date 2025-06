Moviola Inter-Urawa Red Diamonds | Asllani graziato da diffidato

Nell’intensa sfida tra Inter e Urawa Red Diamonds, il vario quadro arbitrale si è rivelato decisivo. Con un’analisi dettagliata della moviola, esploreremo le decisioni chiave prese durante la partita, sottolineando come l’arbitro Beida e il VAR abbiano influenzato il risultato finale di 2-1. Scopriamo insieme gli episodi più discussi e le valutazioni ufficiali, per capire se le scelte hanno diretto o condizionato questa appassionante sfida del Mondiale per Club FIFA 2025.

Inter-Urawa Red Diamonds ha avuto Beida come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la seconda giornata del Gruppo E del Mondiale per Club FIFA 2025 e finito 2-1. Di seguito la valutazione del fischietto della federazione mauritana, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR. MOVIOLA INTER-URAWA RED DIAMONDS, PRIMO TEMPO – Tira fuori i cartellini solo nella ripresa e per gli ospiti. Regolare il gol dell’ Urawa Red Diamonds, sul tiro di Ryoma Watanabe la posizione di fuorigioco di Yusuke Matsuo è ininfluente e non condiziona Yann Sommer. Mentre poco dopo parte addirittura fuori dal campo Carlos Augusto, che sbaglia la deviazione su tentativo di Matteo Darmian ma al momento del tiro di quest’ultimo era oltre tutti. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Moviola Inter-Urawa Red Diamonds: Asllani graziato da diffidato

