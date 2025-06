Movida stop a feste e locali abusivi Il prefetto | chi sgarra chiude

Nel cuore del Salento, la nuova policy del prefetto segna un netto cambio di rotta contro l'abusivismo e il disturbo della quiete pubblica. Con sanzioni rigorose e chiusure tempestive, si rafforza l’impegno a tutelare cittadini e visitatori, garantendo una movida sicura e rispettosa delle regole. A pochi giorni dall’estate, questa iniziativa promette di restituire serenità e decoro alla splendida regione, dimostrando che legalità e divertimento possono convivere armoniosamente.

Stop a musica ad alto volume, feste improvvisate, locali trasformati in discoteche abusive: nel Salento scatta la linea dura. A pochi giorni dall?avvio ufficiale della stagione estiva, il. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Movida, stop a feste e locali abusivi. Il prefetto: chi sgarra chiude

In questa notizia si parla di: stop - feste - locali - movida

