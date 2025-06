Mountain bike Puck Pieterse domina anche in Val di Sole

Puck Pieterse conferma il suo talento straordinario anche in Val di Sole, dominando la scena con una vittoria schiacciante nella Coppa del Mondo di mountain bike cross country. La campionessa in carica, dopo aver trionfato in Austria, si impone ancora una volta con un tempo di 1:29:08, lasciando le avversarie alle sue spalle. Un risultato che consacra la neerlandese come una delle grandi protagoniste di questa stagione. La sua vittoria rappresenta un momento di grande emozione e spettacolo per gli appassionati di mountain bike.

Seconda vittoria consecutiva per Puck Pieterse nella Coppa del Mondo di mountain bike (specialità ovviamente quella olimpica del cross country). La campionessa del mondo in carica bissa il trionfo ottenuto due settimane fa in Austria a Leogang e vince anche in terra italiana, in Val di Sole. Dominio per la neerlandese che non ha avuto problemi ad imporsi nettamente su tutte le rivali con il crono finale di 1:29:08. Seconda posizione per la neozelandese Sammie Maxwell, staccata di 26", terza invece è l'austriaca Laura Stigger, a 44" di ritardo. A completare la top-5 troviamo la svedese Jenny Rissveds e la svizzera Nicole Koller.

In questa notizia si parla di: mountain - bike - puck - pieterse

