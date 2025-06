Mountain bike | Luca Braidot quarto in Val di Sole Vince il cileno Martín Vidaurre

Nella suggestiva cornice della Val di Sole, la Coppa del Mondo di mountain bike cross country ha regalato emozioni mozzafiato. Dopo un confronto serrato tra i migliori atleti, il cileno Martín Vidaurre ha conquistato il suo primo grande trionfo, dimostrando tutta la sua maturità e talento. A lungo in vetta, Vidaurre ha saputo trovare il momento perfetto per scattare in solitaria e raggiungere la vittoria. La sua corsa è un esempio di determinazione e strategia che continuerà a ispirare gli appassionati.

Tappa italiana per la Coppa del Mondo di mountain bike specialità cross country. È andata in scena nel pomeriggio la prova degli uomini élite in Val di Sole che ha visto vincere il cileno Martín Vidaurre, al primo trionfo tra i grandi dopo che per anni era stato protagonista nelle categorie inferiori. A lungo nelle posizioni di testa, il sudamericano è riuscito a trovare il momento giusto per andar via in solitaria sul finale andandosi a prendere una bellissima vittoria. Battuto di 23” il francese Mathis Azzaro, mentre in terza posizione troviamo l’elvetico Fabio Püntener, a 39” di ritardo. Gara di testa per l’azzurro Luca Braidot davanti al pubblico di casa: l’atleta tricolore, quarto agli ultimi Giochi di Parigi, si conferma ai piedi del podio terminando la prova a 47” dalla vetta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mountain bike: Luca Braidot quarto in Val di Sole. Vince il cileno Martín Vidaurre

