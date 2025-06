MotoGP pagelle GP Italia 2025 | Bagnaia è durato 7 giri sorpresa Di Giannantonio

Il Gran Premio d’Italia 2025 al Mugello ha regalato emozioni intense e sorprese inattese. Da Bagnaia, che conquista la vittoria con una strategia impeccabile, a Giannantonio, che sorprende tutti con un’ottima performance, fino a Marquez che conferma la sua supremazia. Questi sono i protagonisti e le pagelle di una gara che resterà nella memoria degli appassionati. Ecco le valutazioni più dettagliate, perché ogni pilota ha lasciato il segno.

PAGELLE GP ITALIA 2025 MOTOGP. Marc Marquez 9: dimostrarsi il più veloce anche al Mugello, una pista che non è mai stata tra le sue favorite, rappresenta una prova di forza impressionante che testimonia la sua netta superiorità in questa stagione. Risponde colpo su colpo agli attacchi di Bagnaia nei primi giri, venendo fuori alla distanza con un passo più solido nel momento in cui calano le gomme. Alex Marquez 8: seconda forza in campo per tutto il weekend, sempre davanti a Bagnaia ma dietro al fratello maggiore. Alex si conferma la rivelazione più bella del campionato, ma se l'obiettivo è quello di giocarsi il Mondiale non può essere soddisfatto di aver perso altri 8 punti da Marc in una pista che avrebbe dovuto rivelarsi favorevole.