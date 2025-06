MotoGP oggi Marquez in pole per la gara del GP Mugello | orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming

Oggi al Mugello, il botto è assicurato: Marc Marquez conquista la pole position per il GP Italia 2025 di MotoGP, con i motori pronti a scaldarsi alle 14:00. Gli appassionati potranno seguire la gara in diretta su TV8 e Sky, oppure in streaming, garantendosi emozioni senza interruzioni. Restate con noi per tutte le ultime notizie, aggiornamenti giro per giro e analisi dettagliate di questa entusiasmante corsa.

