MotoGP non è colpa di Bagnaia Ducati ha fatto una scelta chiara con Marquez Restare anche nel 2026 sarebbe un errore

Pecco sta affrontando un momento di riflessione e sfida, mentre Ducati conferma la sua strategia vincente con Marquez e il team. La decisione di restare fino al 2026 rappresenta una scelta chiara e progettuale, senza discontinuità , che potrebbe cambiare le carte in tavola nel prossimo futuro. In un contesto di dominio e successi, Bagnaia si trova a dover riconsiderare il suo percorso, ponendo le basi per un nuovo capitolo della MotoGP.

Una chiara scelta progettuale. Nessuna discontinuità al Mugello, sede del nono appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Marc Marquez e Ducati hanno dato un seguito al loro dominio nel Mondiale 2025 di MotoGP, con lo spagnolo sempre più primo in vetta alla classifica generale e la Casa di Borgo Panigale che ha potuto fregiarsi di quattro moto nei primi quattro posti del GP d’Italia. Tutti contenti, tranne uno, ovvero Francesco Bagnaia. Pecco sta assumendo sempre più i crismi del brutto anatroccolo nella scuderia italiana. Da riferimento principale, il pilota piemontese è sempre lì alla ricerca di qualcosa che non c’è perché l’anteriore, da sempre amica di cui potersi fidare, ha voltato le spalle al centauro italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, non è colpa di Bagnaia. Ducati ha fatto una scelta chiara con Marquez. Restare anche nel 2026 sarebbe un errore

