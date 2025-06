MotoGp Mugello 2025 le pagelle di Riccardo Galli

Il Gran Premio d’Italia 2025 al Mugello ha regalato emozioni intense e sorprese memorabili. Riccardo Galli ci propone le pagelle di un weekend che ha incoronato un nuovo eroe e riacceso la passione per la MotoGP. Dal ritorno trionfale di Marquez alle sfide infuocate tra i piloti, scopri chi ha brillato e chi è rimasto in ombra in questa corsa mozzafiato. Ma andiamo a scoprire tutti i dettagli…

Mugello, 22 giugno 2025 – Queste le pagelle del Gran premio d’Italia 2025 di MotoGp, disputato oggi sul circuito del Mugello. Marc Marquez 10. Il leone torna a ruggire al Mugello e dopo 11 anni rivince il Gp d’Italia. La sua forza è stata un ciclone sul weekend. Marc ha voluto e preso tutto: pole, record della pista, Sprint e gara. Il modo in cui sgomita contro Pecco e Alex nei primissimi giri è un condensato da manuale del pilota invincibile. Poi incassa anche i fischi, quel mix di fischi e applausi che lo ha accompagnato sul gradino più alto del podio, dopo vinto una gara che conferma semplicemente una cosa: è lui il più forte del mondo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - MotoGp Mugello 2025, le pagelle di Riccardo Galli

