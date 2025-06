MotoGP Marco Bezzecchi | Pensavo di poter spingere ma ho faticato con la gomma davanti

Marco Bezzecchi, durante il GP d’Italia al Mugello, ha affrontato una sfida difficile, ammettendo di aver faticato con la gomma davanti nonostante il desiderio di spingere al massimo. Posizionatosi in quinta posizione, il centauro dell’Aprilia ha mostrato grande determinazione, ma ha riconosciuto che gli è mancato qualcosa per puntare ai vertici. Ora, il focus è sulla prossima gara, dove Bezzecchi spera di superare questi ostacoli e conquistare un podio.

Marco Bezzecchi si è attestato in quinta posizione in occasione del GP d'Italia, nono atto del Motomondiale 2025 di MotoGP andato in scena questa settimana presso l'iconico circuito del Mugello. Bilancio positivo per il centauro dell'Aprilia, al quale è mancato però qualcosa per poter puntare ad un piazzamento in top 3. Precisamente il centauro romagnolo ha dovuto cedere il passo al solito Marc Marquez (Ducati), uscito vittorioso dal circuito toscano precedendo il fratello Alex (Gresini), Fabio Di Giannantonio (Enduro Pertamina VR46) e Francesco Bagnaia (Ducati). Una volta giunto ai microfoni di Sky Sport Italia, il nativo di Rimini ha analizzato la sua prestazione: " Penso di aver fatto davvero tutto quello che potevo fare – ha detto Bezz – Io sono partito esattamente dietro Diggia.