MotoGP Marco Bezzecchi davanti a tutti al Mugello nel warm-up del GP d’Italia

Al Mugello, l’atmosfera si surriscalda: Marco Bezzecchi domina il warm-up della MotoGP, fermando il cronometro a 1’45.857 e lasciando tutti gli avversari alle spalle. Con questa prestazione, l’italiano si presenta carico e determinato per la griglia di partenza, pronta a scrivere un nuovo capitolo emozionante del GP d’Italia. La gara di oggi promette scintille, e il pubblico italiano sogna in grande: chi trionferà?

Si è aperta ufficialmente l’ultima giornata del la nona tappa stagionale del Motomondiale 2025: per il GP d’Italia, al Mugello, si è disputato, infatti, il warm-up della MotoGP, con 10? a disposizione dei piloti per gli ultimi ritocchi in vista della gara, che scatterà alle ore 14.00. Davanti a tutti si pone un italiano, Marco Bezzecchi, che con l’Aprilia fa segnare il crono di 1’45.857, andando a precedere la Ducati del leader del Mondiale, lo spagnolo Marc Marquez, staccato di 0.094, mentre è leggermente più attardato l’altro azzurro Fabio Di Giannantonio, terzo a 0.204. In questa alternanza tra Italia e Spagna segue l’altro Marquez, Alex, quarto a 0. 🔗 Leggi su Oasport.it