MotoGp | Marc Marquez vince al Mugello quarto Bagnaia

Sul podio con un sorriso di vittoria, Marc Marquez si riconferma protagonista indiscusso nel Mugello. Con questa affermazione, il campione spagnolo conquista il suo quarto successo stagionale, dimostrando ancora una volta di essere un vero maestro in sella alla Honda. La gara, ricca di emozioni e colpi di scena, ha visto protagonisti anche i fratelli Marquez e Fabio Di Giannantonio, rendendo l’appuntamento italiano imperdibile per gli appassionati di MotoGP.

Ennesimo successo stagionale per Marc Marquez sul circuito italiano della MotoGp: sul podio con lui il fratello Alex e Fabio Di Giannantonio. Pecco solo quarto. In sella alla sua Ducati, Marc Marquez ha vinto il Gran Premio d'Italia, sul circuito del Mugello, nono appuntamento del Mondiale di MotoGP. Il pilota spagnolo ha preceduto il fratello Alex Marquez (Ducati Gresini) e un grande Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), tornando sul gradino più alto del podio al Mugello dopo 11 anni.