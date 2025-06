MotoGP Marc Marquez riconquisterà il Mugello dopo 11 anni? Bagnaia cerca lo scatto d’orgoglio

Il Gran Premio d’Italia 2025 di MotoGP accende i motori alle 14.00, con il ritorno di Marc Marquez al Mugello dopo 11 lunghi anni. Un’impresa che cattura l’attenzione di appassionati e tifosi, desiderosi di vedere se lo spagnolo saprà riscrivere la storia. Tuttavia, il tracciato toscano ha spesso riservato sorprese e delusioni a Marquez, lasciando spazio a nuovi talenti come Bagnaia. L’argomento è d’attualità perché...

Il Gran Premio d’Italia 2025 di MotoGP avrà luogo a partire dalle ore 14.00 odierne. Il tema principale della gara odierna è rappresentato da Marc Marquez, che cercherà di tornare al successo al Mugello dopo ben 11 anni. Il dato ha del clamoroso se si pensa a quanto ha vinto lo spagnolo nell’arco della sua carriera. Tuttavia, l’autodromo toscano ha sovente respinto il catalano, ammiccando ad altri centauri. L’ argomento è d’attualità perché ieri, nella Sprint, il trentaduenne iberico ha dato l’ennesima dimostrazione di superiorità assoluta in questa stagione. Pur partendo male, El Trueno de Cervera ha effettuato un sorpasso dopo l’altro, imponendosi per l’ottava volta in nove gare dimezzate. 🔗 Leggi su Oasport.it