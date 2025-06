MotoGP Marc Marquez | Per Ducati era importante vincere al Mugello sono molto felice

Marc Marquez conquista il Mugello, un traguardo fondamentale per la Ducati e per lui stesso. Dopo un weekend impeccabile, tra qualifiche, Sprint e la gara lunga, l’otto volte campione iridato si conferma dominante nel Mondiale MotoGP 2025. Il suo successo numero 93 in carriera rafforza la sua leadership e il suo ruolo di protagonista assoluto. “Una vittoria che ci dà ancora più forza e fiducia per affrontare le prossime sfide,” ha dichiarato Marquez.

Marc Marquez domina il weekend del Mugello e, dopo un sabato perfetto tra qualifica e Sprint, vince con margine anche la gara lunga del Gran Premio d'Italia 2025, nono appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. L'otto volte campione iridato ha ottenuto il successo numero 93 in carriera (di cui 67 nella classe regina), confermandosi il padrone incontrastato della categoria quest'anno con una leadership sempre più solida nella generale. " Feeling fantastico, oggi la mia Ducati non era rossa ma rappresentava lo stesso l'anima della nostra squadra. Questo è un podio speciale, sono super felice. All'inizio Alex e Pecco mi hanno dato del filo da torcere ma io ero abbastanza tranquillo.

