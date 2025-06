MotoGP Luigi Dall’Igna | Spero sia la svolta per Bagnaia Marc Marquez ha dato un bel segnale

Il Gran Premio di Mugello ha regalato emozioni intense e sorprese che infiammeranno i nostri cuori. Marc Marquez ha ribadito la sua superiorità, lasciando il pubblico senza fiato, mentre Bagnaia cerca ancora la svolta tanto attesa. Con quattro Ducati ai primi posti, il Mondiale 2025 si prepara a scrivere nuovi capitoli. Riuscirà questa gara a cambiare le sorti del campionato? La risposta arriva tra le curve e i sorpassi di questa emozionante stagione.

Calato il sipario sul nono appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito del Mugello, Marc Marquez ha confermato la propria superiorità, in sella alla Ducati ufficiale. Il campione spagnolo ha preceduto suo fratello Alex (Ducati Gresini) e Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), che al penultimo giro ha strappato l’ultimo gradino del podio a Francesco Bagnaia (Ducati ufficiale). Quattro Rosse ai primi quattro posti e Casa di Borgo Panigale egemone in top-class. Di questo non può che essere soddisfatto Luigi Dall’Igna, Direttore Generale di Ducati Corse, che si è goduto lo spettacolo ai box con un po’ di nervosismo, vista la grande lotta che c’è stata nei primi giri tra Pecco, Marc e Alex Marquez. 🔗 Leggi su Oasport.it