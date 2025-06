MotoGp Italia | Marc Marquez domina al Mugello Bagnaia lotta ma è quarto Diggia sul podio

Al Mugello, il dominio di Marc Marquez si conferma ancora una volta: il campione spagnolo incanta gli spettatori con una performance magistrale, vincendo una battaglia emozionante e lasciando il segno nel cuore della MotoGP italiana. Alle sue spalle, emozioni e sfide serrate hanno regalato un podio ricco di suspense, mentre Bagnaia si aggrappa alla speranza di riscatto. L’evento, tra passione e adrenalina, dimostra che in MotoGP nulla è scritto, soprattutto quando si tratta di Marquez.

Mugello 22 giugno 2025 - Non si può sfuggire alla legge di Marc Marquez, neanche in Italia, nemmeno nello splendido tracciato del Mugello. Il catalano vince ancora e lo fa dopo aver vinto una bellisisma serie di duelli nella prima metĂ di gara, per poi scappare nella seconda parte. Alle sue spalle il fratello Alex conclude secondo sul podio davanti a un meraviglioso Di Giannantonio, terzo al traguardo. Conclude solo quarto Pecco Bagnaia, deluso dal finale, ma fiducioso per un bellissimo avvio dove ha fatto infiammare tutte le tribune del circuito toscano. Bene Bezzecchi quinto dopo l'ennesima rimonta con la sua Aprilia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net