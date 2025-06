MotoGP Fabio Di Giannantonio | Sensazione pazzesca con due giri in più potevo prendere Alex Marqeuz

Un'energia travolgente ha accompagnato Fabio Di Giannantonio nel GP d’Italia al Mugello, dove ha conquistato una storica terza posizione. Con due giri in più, avrebbe potuto ambire a raggiungere Alex Marquez e regalare un risultato ancora più sorprendente. La sua determinazione e il talento si sono mescolati in un’immensa sensazione di pura adrenalina, lasciando tutti senza fiato. La sua performance rimarrà impressa come uno dei momenti più emozionanti di questa stagione.

Un sorprendente Fabio Di Giannantonio ha strappato la terza posizione in occasione del GP d’Italia, nona tappa valida per il Motomondiale 2025 di MotoGP appena conclusa sul tracciato del Mugello. Prestazione incredibile per il pilota in forza al Team Pertamina Enduro VR46, capace non solo di sorpassare Francesco Bagnaia nelle ultime battute, ma anche di avvicinarsi ad Alex Marquez. Nello specifico il romano ha concretizzato il sorpasso su “Pecco” a meno due giri dall’arrivo, eseguendo un contropiede mortifero alla Casanova-Savelli, chiudendo alle spalle del già citato Alex e, ovviamente, del solito Marc Marquez, per la seconda volta uscito vittorioso sul circuito toscano mettendo la ciliegina sulla torta ad un altro weekend perfetto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Sensazione pazzesca, con due giri in più potevo prendere Alex Marqeuz”

