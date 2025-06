motogp comodo bis per marc marquez al mugello di giannantonio nega il podio a bagnaia

Il caldo torrido del Mugello non ha fermato l’adrenalina del nono appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP, con Marc Marquez che conquista un comodo bis e mette in discussione le gerarchie. La sfida tra i piloti Ducati si accende anche sotto il sole cocente, mentre Bagnaia vede negarsi il podio da un'imprevista strategia di Giannantonio. È stato un weekend ricco di suspense e sorprese, destinato a lasciare il segno nella stagione.

Tanto caldo per il GP del Mugello, nono appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. 50°C sull'asfalto del tracciato toscano e ci si chiedeva prima del semaforo verde se il già visto e sentito si sarebbe replicato, ovvero: trionfo di Marc Marquez (Ducati ufficiale) a precedere il fratello Alex (Ducati Gresini) e Francesco Bagnaia (Ducati ufficiale), come era accaduto ieri nella Sprint Race. Nei fatti il copia&incolla della Sprint c'è stato per 23. Bagnaia ha fatto un po' il diavolo a quattro nelle prime cinque tornate, nel tentativo di spezzare il ritmo a Marc. La confidenza però con l'anteriore della GP25 si è confermata molto diversa tra i due ducatisti e il "93" ha fatto un sol boccone prima di Pecco e poi di Alex alla staccata della San Donato al giro n.