MotoGP Claudio Domenicali | Marc Marquez fa la differenza dal 2027 si riparte da zero

Il Motogp 2025 si conferma un palcoscenico di eccellenza, con Ducati che domina incontrastata al Mugello, portando quattro sue moto nelle prime posizioni e consolidando il dominio di Marc Marquez, protagonista indiscusso di questa stagione. La disputa sembra ora scrivere nuove regole, mentre il mondo delle due ruote guarda già al futuro: dal 2027, la MotoGP ripartirà da zero, aprendo un nuovo capitolo ricco di suspense e sfide.

Un nuovo dominio della Ducati in MotoGP. Nel nono appuntamento del Mondiale 2025 al Mugello, la Casa di Borgo Panigale ha potuto festeggiare il piazzamento di quattro moto nei primi quattro posti, con lo spagnolo Marc Marquez a trionfare davanti al fratello, a Fabio Di Giannantonio e a Francesco Bagnaia. Un campionato che vede la figura del n.93 sempre più egemone rispetto alla concorrenza. Significativa, infatti, l’affermazione sul tracciato toscano, che per lui non si verificava da 11 anni. Di questo e di altro ha parlato ai microfoni di Sky Sport, Claudio Domenicali, amministratore delegato di Ducati Corse. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Claudio Domenicali: “Marc Marquez fa la differenza, dal 2027 si riparte da zero”

In questa notizia si parla di: motogp - marc - marquez - claudio

MotoGP, promossi e bocciati GP Francia 2025. Zarco e Marc Marquez da bacio accademico, Bastianini un disastro - Il Gran Premio di Francia di MotoGP ha sorpreso tutti con la vittoria inaspettata di Johann Zarco, conquistata in un clima di pioggia intermittente.

Marc Marquez fischiato dai tifosi al Mugello dopo la vittoria nella Sprint Race del MotoGP d'Italia e Davide Tardozzi, Team Manager della Ducati, ha risposto in maniera molto netta zittendoli e facendo un gesto inequivocabile verso le tribune dell'impianto che Vai su Facebook

MotoGP, il boss Ducati Claudio Domenicali: Se oggi abbiamo Marc Marquez con noi è perché abbiamo fatto una scelta ponderata; La bilancia del tempo: fenomenologia di Marc Marquez; Claudio Domenicali: «Stupito da Marquez? No, sapevamo quanto è forte. Ma la Ducati è sempre al fianco di Bagnaia».

MotoGP, Domenicali e la crisi italiana: "Ducati sta pensando ad una Academy per il futuro" - MotoGP: "Noi non abbiamo ancora definito niente, ma ci piacerebbe capire se possiamo dare un nostro contributo con una Academy da costruire, in cui con moto tutte uguali, con costi contenuti, si possa ... Lo riporta gpone.com

Motogp: Marc Marquez week end perfetto, trionfa anche al Mugello . LE CLASSIFICHE - Dopo la pole numero 100 in carriera, il record della pista, la sprint, anche il Gp d'Italia e' dello spagnolo che allunga ancora in testa al Mondiale. Riporta ansa.it