MotoGp anche in Italia vince Marc Marquez | che scintille al Mugello con Bagnaia che però finisce beffato

Un emozionante duello tra campioni che ha acceso il Mugello: Marc Marquez, su Ducati, trionfa ancora, conquistando il Gran Premio d’Italia davanti a fratello Alex e a Di Giannantonio, mentre Bagnaia, protagonista di una rimonta spettacolare, si lascia sfuggire la vittoria in un finale ricco di suspense. La passione e l’adrenalina di questa gara resteranno impresse nella memoria degli appassionati, dimostrando ancora una volta che la MotoGP sa emozionare come nessun’altra disciplina motoristica.

Marc Marquez su Ducati vince anche il Gran premio d’Italia del Mugello, davanti al fratello Alex e a Fabio Di Giannantonio, autore di una grande rimonta fino al podio. Grande beffa per Francesco Bagnaia, autore di una serie di giri spettacolari dopo un’ottima partenza, in cui ha provato ad attaccare e contrattaccare Marquez, riuscendo a trovarsi anche in testa. Po però lo spagnolo lo ha superato tornando leader della gara e si è fatto seguire dal fratello, mentre Bagnaia ha sofferto il degrado delle gomme e alla fine ha subito anche il sorpasso della Ducati VR46 di Di Giannantonio. A breve l’articolo completo Risultato Gp Italia L’ordine di arrivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it