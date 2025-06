MotoGP Alex Marquez | Ho fatto la mia strategia e ho conquistato un podio importante

motivazione e la determinazione di Alex Marquez, che con strategia e costanza ha conquistato un podio di grande prestigio al Mugello. La sfida tra i fratelli Marquez si fa sempre più avvincente, mostrando come il talento e la tenacia possano portare a risultati straordinari nel panorama MotoGP 2025. La battaglia tra le stelle spagnole continua a regalare emozioni indimenticabili agli appassionati di questo sport ad alta velocità.

Una consistenza notevole. Abbonamento al secondo posto in questo Mondiale 2025 di MotoGP per Alex Marquez. Le doppiette con il fratello Marc sono diverse e anche oggi al Mugello, sede del nono appuntamento iridato, l'uno-due della famiglia spagnola si è replicato. Alex ha cercato di contendere il successo, ma alla fine la velocità del "93" si è dimostrata superiore. Effettuato il sorpasso al nono giro, l'asso nativo di Cervera ha salutato la compagna e per la seconda di posizione il più piccolo dei Marquez ha saputo rintuzzare gli attacchi di Francesco Bagnaia, poi quarto, e di un rientrante Fabio Di Giannantonio, splendido terzo sulla Ducati VR46.