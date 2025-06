motogp al mugello giganteggia marquez solo quarto bagnaia

Sul prestigioso circuito del Mugello, il Motogp incanta con emozioni senza fine: Marquez trionfa, dominando la scena con la sua Ducati, mentre Bagnaia si ferma quarto, lasciando spazio alle sorprese e agli appassionati di una gara che promette ancora grandi emozioni.

Marc Marquez su Ducati ha vinto il gran premio d'Italia, sul circuito del Mugello. Secondo posto per il fratello Alex (Ducati Team Gresini), terzo posto per Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46). Quarto posto per Francesco Bagnaia sull'altra Ducati ufficiale.