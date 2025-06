MotoGp 2025 Gp d’Italia al Mugello | vince Marc Marquez

Il GP d'Italia al Mugello del 2025 entra di diritto nella storia della MotoGP, grazie alla straordinaria performance di Marc Marquez. Dopo aver conquistato la pole e dominato la Sprint Race, il campione spagnolo della Ducati ha concluso il weekend con una vittoria emozionante, superando il fratello Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio, che nel finale ha scavalcato Francesco Bagnaia. Una gara ricca di colpi di scena che rimarrà impressa negli appassionati.

Marc Marquez completa l'opera. Dopo aver ottenuto la pole position e dominato la Sprint Race, il pilota spagnolo della Ducati vince il Gp Mugello 2025, davanti al fratello Alex Marquez e a Fabio Di Giannantonio che nel penultimo giro riesce a passare Francesco Bagnaia, arrivato quarto. Il 32enne di Cervera si era aggiudicato anche la gara Sprint precedendo sul traguardo Alex Marquez e Francesco Bagnaia. Aveva chiuso con un tempo di 19:07.368, vincendo in rimonta dopo una partenza difficile.

