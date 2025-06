Motocross oggi in tv GP Gran Bretagna 2025 | orari MX2 e MXGP programma streaming

Oggi, a Matterley Basin, si conclude il GP di Gran Bretagna 2025 di motocross, con entusiasmanti gare MXGP e MX2. Tra i protagonisti spicca Tony Cairoli in wild card, pronto a stupire gli appassionati. Scopri il programma completo, gli orari e le modalitĂ streaming per seguire in diretta questa emozionante tappa mondiale. Non perdere neanche un secondo di questa spettacolare giornata di motocross!

A Matterley Basin si concluderĂ oggi, domenica 22 giugno, il GP di Gran Bretagna di MXGP ed MX2: si correranno infatti warm-up e gare della dodicesima tappa della stagione 2025  del Mondiale di motocross. SarĂ in gara come wild card Tony Cairoli. Di seguito il programma con gli orari italiani completi. Si inizierĂ con i warm-up, della durata di 15?: alle 11.25 la MX2, alle 11.45 la MXGP. Poi le gare, tutte di 30’+2 giri: per la MX2 via alle 14.15 ed alle 17.10, per la MXGP start alle 15.15 ed alle 18.10. Per il GP di Gran Bretagna sarĂ prevista la trasmissione in diretta tv su Eurosport 2 HD per tutte le gare e su Sky Sport Max per le gare della MXGP, mentre la diretta streaming sarĂ fruibile su mxgp-tv. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Motocross oggi in tv, GP Gran Bretagna 2025: orari MX2 e MXGP, programma, streaming

