Motociclista toscano muore in Alto Adige | tragico incidente scontro sul passo

Una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità toscana e non solo. Daniele Benifei, appassionato di motori e amante delle vie di montagna, ha trovato la morte in un tragico scontro sul passo Mendola in Alto Adige. Un incidente che ricorda quanto la passione per le due ruote possa essere anche rischiosa. La perdita di due vite in un momento così drammatico ci invita a riflettere sulla sicurezza e sulla passione che unisce i motociclisti.

Pistoia, 22 giugno 2025 – E' profondo il cordoglio a Pistoia per la morte di Daniele Benifei, 64 anni. L'uomo, appassionato di moto, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto, nel pomeriggio di sabato 21 giugno, in Alto Adige, sulla statale del Mendola, la strada che conduce all'omonimo passo. C'è stata una collisione con un'altra moto. Anche il motociclista che era a bordo di questo mezzo a due ruote ha perso la vita. Si tratta di Marcello Galvan, 59 anni di Bolzano. Viene ricostruita dalle forze dell'ordine la dinamica. Di fronte allo scontro fra i due mezzi si sono ritrovati alcuni automobilisti di passaggio.

