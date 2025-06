Moto3 Quiles brucia Carpe al fotofinish e vince la sua prima gara al Mugello Foggia sul podio

Maximo Quiles conquista la scena al Mugello, bruciando gli avversari al fotofinish e salendo sul podio in modo trionfale. Il giovane talento spagnolo del team Aspar, dopo tre podi consecutivi, si afferma come protagonista assoluto della Moto3, regalando emozioni con sorpassi mozzafiato e una gara ricca di colpi di scena. La vittoria al Gran Premio d’Italia 2025 segna un capitolo importante nel suo percorso, consolidando il suo status emergente nel mondiale.

Maximo Quiles si conferma un nuovo protagonista assoluto della categoria e vince in volata il Gran Premio d’Italia 2025, nono round stagionale del Mondiale Moto3. Al Mugello è andata in scena una gara di gruppo, per il forte effetto scia sul rettilineo principale, con una marea di sorpassi mozzafiato e contatti che hanno provocato anche tante cadute. Il giovanissimo rookie spagnolo del team Aspar, al terzo podio consecutivo dopo i secondi posti di Silverstone e Aragon, ha conquistato la prima vittoria della carriera nel Motomondiale (alla sua quinta gara) battendo al fotofinish per 6 millesimi l’altro debuttante iberico del team Red Bull KTM Ajo, Alvaro Carpe, che ha sfiorato dunque il suo primo successo in Moto3. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Moto3, Quiles brucia Carpe al fotofinish e vince la sua prima gara al Mugello. Foggia sul podio

