Moto3 | al Mugello primo trionfo di Quiles

Il GP di Moto3 del Mugello si è acceso di emozioni, regalando un finale mozzafiato e il primo trionfo di Quiles nel circuito italiano. La battaglia serrata e l’energia dei giovani talenti hanno reso questa gara indimenticabile, con Foggia che ha conquistato un brillante terzo posto tra gli applausi. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa spettacolare sfida e la classifica finale, dove i sogni diventano realtà e i nuovi campioni emergono in pista.

Il GP di Moto3 del Mugello, tenutosi questa mattina, ha visto la vittoria del giovane Quiles. Sul podio, terzo, anche l'italiano Dennis Foggia. Ecco cosa è successo durante la gara e la classifica finale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Moto3: al Mugello primo trionfo di Quiles

In questa notizia si parla di: moto3 - mugello - quiles - primo

Moto3, Quiles brucia Carpe al fotofinish e vince la sua prima gara al Mugello. Foggia sul podio - Maximo Quiles conquista la scena al Mugello, bruciando gli avversari al fotofinish e salendo sul podio in modo trionfale.

#Moto3 #ItalianGP Destino, semplicemente destino. Prima pole di Marc Marquez a Le Mans (2009), così come Máximo Martínez Quiles. Primo podio di Marc Marquez al GP del Regno Unito 2008 (a Donington), come MMQ (Silverstone 2025). Prima vittoria mo Vai su X

Primo successo in carriera per David, sul podio anche Carpe. Il leader della classifica Rueda è solo 8°. Quindicesimo Foggia, gli altri italiani fuori dai punti Vai su Facebook

Moto3, GP Italia (Mugello): primo trionfo per Quiles, Foggia torna sul podio. HIGHLIGHTS; Mugello 2025, Gara: Quiles si aggiudica il primo successo | FP - Risultati - Moto 3; Moto3: Quiles vince il GP d'Italia, Foggia terzo.

Moto3, GP Italia (Mugello): primo trionfo per Quiles, Foggia torna sul podio. HIGHLIGHTS - Maximo Quiles vince al Mugello e conquista la prima vittoria in carriera, precedendo l'altro rookie Alvaro Carpe e Dennis Foggia, che torna sul podio in una gara del Motomondiale dopo gli anni diffici ... Scrive sport.sky.it

MotoGP 2025. GP d'Italia al Mugello. Moto3: prima vittoria di Maximo Quiles, torna sul podio Dennis Foggia! - Sul secondo gradino del podio e ora terzo nella classifica del mondiale l'altro rookie spagnolo Alvaro Carpe, polesitter di questa gara. Segnala moto.it