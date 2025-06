Moto2 Mugello amaro per Moreira e l’Italtrans | il brasiliano chiude quarto

Sul circuito del Mugello, un mix di emozioni e sfortuna ha accompagnato Moreira e l’italtrans nel Gran Premio d’Italia di Moto2. Il brasiliano, partito in pole, chiude quarto sfiorando il podio per meno di un decimo dopo un appassionante duello con Canet. La vittoria di Gonzalez consolida la sua posizione in campionato, mentre Moreira dimostra ancora una volta il suo talento, lasciando spazio a nuove speranze e sfide promettenti.

MOTOCICLISMO. Domenica 22 giugno nel Gp Italia Diogo manca il podio per meno di un decimo, dopo la partenza in pole e un duello con lo spagnolo Canet. Vince Gonzalez. Il sudamericano consolida il 3° posto nella generale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Moto2, Mugello amaro per Moreira e l’Italtrans: il brasiliano chiude quarto

Moto2, Diogo Moreira si prende la pole al Mugello.

