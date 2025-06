Moto2 Manuel Gonzalez vince al Mugello e allunga in classifica Vietti rimonta e chiude 5°

Il GP d’Italia 2025 al Mugello ha regalato emozioni intense con Manuel Gonzalez che conquista la vittoria e allunga in classifica, mentre Vietti effettua una rimonta spettacolare chiudendo al settimo posto. La gara, un capolavoro di strategia e determinazione, ha visto il talento spagnolo della Liqui Moly Dynavolt Intact GP dominare con personalità, mentre l’italiano si riscatta e si avvicina ai vertici. Una corsa ricca di sorprese che promette scintille per il proseguo della stagione.

Manuel Gonzalez ha vinto il GP d’Italia 2025, imponendosi di forza sul circuito del Mugello al termine di una gara condotta con grande personalità. Il centauro spagnolo della Liqui Moly Dynavolt Intact GP ha operato il sorpasso ai danni del connazionale Albert Arenas (ITALJET Gresini Moto2) all’Arrabbiata del settimo giro, i due si sono punzecchiati nelle successive due tornate e poi Gonzalez ha operato un forcing perentorio, grazie a cui ha progressivamente distanziato Arenas trionfando con un vantaggio di 1.409. A oltre tre secondi il terzetto guidato dallo spagnolo Aron Canet (Fantic Racing Lino Sonego), che in volata ha regolato il brasiliano Diogo Moreira (Italtrans Racing Team) e il nostro Celestino Vietti (Beta Tools SpeedRS Team), quinto in sella alla prima Boscoscuro al traguardo dietro a quattro Kalex. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Moto2, Manuel Gonzalez vince al Mugello e allunga in classifica. Vietti rimonta e chiude 5°

