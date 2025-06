Moto2 GP Italia 2025 in DIRETTA | Arbolino e Vietti per un acuto in casa

Benvenuti alla diretta live del Gran Premio d’Italia 2025 di Moto2, il nono appuntamento del Mondiale che promette emozioni e sorprese. Dopo la vittoria di Oncu ad Aragon, la competizione si infiamma con Arbolino e Vietti pronti a conquistare il loro acuto casalingo. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale e scoprite come si svolgerà questa emozionante corsa sul circuito italiano!

Buongiorno Amici ed Amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio d'Italia 2025, nono appuntamento del Mondiale di Moto2. Dopo la prova di Aragon vinta da Deniz Oncu (Red Bull KTM Ajo), l'attuale leader Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact) vuole tornare a trionfare per tentare un nuovo affondo in solitaria. Non sarà tuttavia semplice per lo spagnolo, complice il buon stato di forma di Diogo Moreira (Italtrans Racing Team), capace di conquistare la pole position segnando il crono 1:49.745 precedendo Albert Arenas (Italjet Gresini Moto2) e Marcos Ramirez (OnlyFans American Racing Team).

