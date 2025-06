Moto2 al Mugello Gonzalez imprendibile Vietti sfiora il podio e chiude 5°

Sul circuito del Mugello, Moto2 regala emozioni senza fine: Gonzalez domina con autorevolezza, riappropriandosi della vetta del Mondiale, mentre Vietti sfiora il podio regalando all’Italia un’eccellente performance. Un trionfo che infiamma gli animi e promette battaglie ancora più avvincenti. La gara si conclude con una classifica tutta da seguire: chi riuscirà a sfidare Gonzalez nel prossimo appuntamento?

Lo spagnolo del team Intact GP trionfa nettamente e torna leader del Mondiale in solitaria. Secondo Arenas, davanti a Canet. Buona prova per l’italiano che termina la gara vicino alla top 3. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Moto2 al Mugello, Gonzalez imprendibile. Vietti sfiora il podio e chiude 5°

In questa notizia si parla di: moto2 - mugello - gonzalez - imprendibile

Moto2, tutto da rifare per Manuel Gonzalez. Al Mugello tornerà il pilota cadetto egemone? - Il Gran Premio d’Italia al Mugello si prospetta come un crocevia cruciale per la Moto2, con Manuel Gonzalez pronto a riscrivere le proprie fortune.

Moto2 al Mugello, Gonzalez imprendibile. Vietti sfiora il podio e chiude 5°; FP1 di Moto2 al Mugello: Gonzalez domina, strepitoso Vietti; Moto2, Canet imprendibile a Barcellona: si prende anche le FP3 davanti a Navarro.

Moto2 al Mugello, Gonzalez imprendibile. Vietti sfiora il podio e chiude 5° - Lo spagnolo del team Intact GP trionfa nettamente e torna leader del Mondiale in solitaria. gazzetta.it scrive

Moto2 GP d'Italia 2025, gara: trionfa Gonzalez davanti ad Arenas e Canet al Mugello. 5° Vietti - Quarto successo stagionale per Manu Gonzalez, che al Mugello trionfa davanti ad Albert Arenas e ad Aron Canet, per un podio tutto spagnolo nel Gran Prem ... Lo riporta eurosport.it