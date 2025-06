moto gp marquez vince anche al mugello bagnaia continua a non ritrovare se stesso

Sul circuito del Mugello, il Gran Premio di casa si trasforma in uno spettacolo di emozioni e sfide. Marquez conquista un’altra vittoria, dimostrando tutta la sua classe, mentre Bagnaia fatica ancora a ritrovare il suo equilibrio. La Ducati, con una livrea ispirata al Rinascimento italiano, aveva promesso rinascita, ma il percorso è ancora lungo. Mentre l’adrenalina monta, scopriamo insieme ciò che il futuro riserva a questi campioni.

