Mostro di Modena l’avvocato | La verità oltre il mito Riaprite le indagini su Anna Maria Palermo

Un caso avvolto nel mistero, un crimine che ha scosso Modena per decenni. La vicenda di Anna Maria Palermo, scomparsa troppo presto e mai del tutto chiarita, torna sotto i riflettori grazie all’incessante impegno dell’avvocato Barbara Iannuccelli. Con domande irrisolte e sospetti ancora sospesi, si riaccendono le speranze di fare piena luce sulla verità. È giunto il momento di riaprire le indagini e cercare di svelare cosa si cela realmente dietro questo tragico enigma.

Modena, 21 giugno 2025 – La mano del “mostro di Modena” - mai identificato - o piuttosto la ferocia di qualcuno che conosceva bene e voleva punirla? Punta a far riaprire il caso e riparte da qui, dalle domande e dai dubbi, l’avvocato Barbara Iannuccelli. Assiste la famiglia di Anna Maria Palermo, uccisa a 21 anni e ritrovata cadavere il 24 gennaio 1994 in un canale di Corlo, nel Modenese, la penultima di otto vittime in dieci anni, dal 1985, anche se qualcuno ne attribuisce almeno dieci a questo misterioso serial killer mai scoperto. Ma c’è anche chi pensa che il mostro non sia mai esistito. “Nessun effetto Garlasco”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mostro di Modena, l’avvocato: “La verità oltre il mito. Riaprite le indagini su Anna Maria Palermo”

